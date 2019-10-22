Інвестори закликали Зеленського розібратися у "критичній...
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Інвестори, які купили житло у 26 житлових комрлексах Києва, які будуються під егідою "Укрбуду", звернулись до президента Володимира Зеленського через "критичну ситуацію, що відбувається на будівельних майданчиках протягом останніх 4 місяців".