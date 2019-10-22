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Інвестори закликали Зеленського
розібратися у "критичній...

Інвестори закликали Зеленського розібратися у "критичній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:13

Інвестори закликали Зеленського розібратися у "критичній...

Пропонуємо до обговорення:
Інвестори, які купили житло у 26 житлових комрлексах Києва, які будуються під егідою "Укрбуду", звернулись до президента Володимира Зеленського через "критичну ситуацію, що відбувається на будівельних майданчиках протягом останніх 4 місяців".

Дивися повний текст Інвестори закликали Зеленського розібратися у \"критичній ситуації\" щодо \"Укрбуду\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:13

Кличко брал деньги в чемоданах, к нему и вопросы.
Президент может помочь разобраться и пересадить половину киеврады, тем более скоро весна, будут сажать.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:35

https://petition.president.gov.ua/petition/79278
Звернення iнвесторiв щодо ситуацiï навколо ДП "Укрбуд"
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:36

https://petition.president.gov.ua/petit ... 1tFsvzFVMU
jorainside
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:37

https://petition.president.gov.ua/petit ... _3qCDyuYjs - ссылка на петицию
alleksiy_n
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:38

Рано еще панику поднимают. Вон в Аркаде, переносы годами и ничего.
vladimir_kustkov
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:42

  vladimir_kustkov написав:Рано еще панику поднимают. Вон в Аркаде, переносы годами и ничего.

К чему такой сарказм, это что так должно быть, считаете это нормально?
nyckatejib
 
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