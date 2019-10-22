Інвестори закликали Зеленського розібратися у "критичній...
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Додано: Пон 25 лис, 2019 13:13
Пропонуємо до обговорення:
Інвестори, які купили житло у 26 житлових комрлексах Києва, які будуються під егідою "Укрбуду", звернулись до президента Володимира Зеленського через "критичну ситуацію, що відбувається на будівельних майданчиках протягом останніх 4 місяців".
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Інвестори закликали Зеленського розібратися у \"критичній ситуації\" щодо \"Укрбуду\"
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R2
Робот новин
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Додано: Пон 25 лис, 2019 13:13
Кличко брал деньги в чемоданах, к нему и вопросы.
Президент может помочь разобраться и пересадить половину киеврады, тем более скоро весна, будут сажать.
Rainbow
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Додано: Пон 25 лис, 2019 13:35
https://petition.president.gov.ua/petition/79278
Звернення iнвесторiв щодо ситуацiï навколо ДП "Укрбуд"
a0991035344
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Додано: Пон 25 лис, 2019 13:36
jorainside
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Додано: Пон 25 лис, 2019 13:37
alleksiy_n
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Додано: Пон 25 лис, 2019 13:38
Рано еще панику поднимают. Вон в Аркаде, переносы годами и ничего.
vladimir_kustkov
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Додано: Пон 25 лис, 2019 13:42
vladimir_kustkov написав:
Рано еще панику поднимают. Вон в Аркаде, переносы годами и ничего.
К чему такой сарказм, это что так должно быть, считаете это нормально?
nyckatejib
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Додано: Пон 25 лис, 2019 13:46
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Rainbow И снова весна ... Бене комфортабельная камера или Приват с тарифами на э/э ниже, чем у населения, тарифы для которого дотирует промышленность??))
mvi
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Додано: Пон 25 лис, 2019 14:00
Обіцяли красиво. А як будувати...скрізь проблеми... Швидко збирають лише гроші інвесторів!
comb
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Додано: Пон 25 лис, 2019 14:33
Бесконечные переносы сроков, уверенности нет, что достроят. Необходимо массово подписать петицию и решать это на самом высоком уровне, чтобы столько людей не оказались обманутыми.
gnv
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