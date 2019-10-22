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Інвестори закликали Зеленського розібратися у "критичній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 лис, 2019 14:43
Тоже мне сравнение с Аркадой. Разницу в ценах различаете????
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sokhanskaia
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Додано: Пон 25 лис, 2019 14:57
Української державної будівельної корпорації “Укрбуд”, ТОВ “Укрбуд Девелопмент”, ТОВ “ФК “ЖИТЛО-КАПІТАЛ”
А ТОВ это ООО? C уставным капиталом в 10-20 тыс, которыми, согласно законодательству, оно и отвечает по своим обязательствам....
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Волгарь
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Додано: Пон 25 лис, 2019 15:11
Ну Зеленскому все карты в руки, собрать б*** и заставить достроить
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doc_akopjan
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Додано: Пон 25 лис, 2019 15:17
Оці всі проблеми з будівництвом у нас по одній простій причині - будівельники будують не за свої гроші . Гроші інвесторів чи гроші свої ( або кредит свій) - це дві великі різниці . Одна справа - коли ви купуєте вже все готове - а зовсім інша - коли купуєте повітря і обіцянки . Тому інвестори так і називаються - вони приймають участь в бізнесі - приймаючи на себе всі ризики бізнесу ( всі згодні , що від повітря до готового нерухомість добряче дорожчає ?) . Тому не треба перекладати свої проблеми на проблеми всіх останніх . Вкралиу вас гроші - так вибивайте з того , хто вкрав ... Не можете - бо закони не дозволяють ? Чому тоді намагалися інвестувати , а не купили готовий хрущик ?
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Puente
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Додано: Пон 25 лис, 2019 16:09
Так нужно не допустить такого как в Аркаде!
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evpanok
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