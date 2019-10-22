RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Інвестори закликали Зеленського
розібратися у "критичній...

Інвестори закликали Зеленського розібратися у "критичній...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:43

Тоже мне сравнение с Аркадой. Разницу в ценах различаете????
sokhanskaia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:57

Української державної будівельної корпорації “Укрбуд”, ТОВ “Укрбуд Девелопмент”, ТОВ “ФК “ЖИТЛО-КАПІТАЛ”

А ТОВ это ООО? C уставным капиталом в 10-20 тыс, которыми, согласно законодательству, оно и отвечает по своим обязательствам....
Волгарь
 
Повідомлень: 7335
З нами з: 12.10.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 754 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:11

Ну Зеленскому все карты в руки, собрать б*** и заставить достроить
doc_akopjan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:17

Re: Інвестори закликали Зеленського розібратися у

Оці всі проблеми з будівництвом у нас по одній простій причині - будівельники будують не за свої гроші . Гроші інвесторів чи гроші свої ( або кредит свій) - це дві великі різниці . Одна справа - коли ви купуєте вже все готове - а зовсім інша - коли купуєте повітря і обіцянки . Тому інвестори так і називаються - вони приймають участь в бізнесі - приймаючи на себе всі ризики бізнесу ( всі згодні , що від повітря до готового нерухомість добряче дорожчає ?) . Тому не треба перекладати свої проблеми на проблеми всіх останніх . Вкралиу вас гроші - так вибивайте з того , хто вкрав ... Не можете - бо закони не дозволяють ? Чому тоді намагалися інвестувати , а не купили готовий хрущик ?
Puente
 
Повідомлень: 2139
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 16:09

Так нужно не допустить такого как в Аркаде!
evpanok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 25.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:51

все проблемы от того что людей кидают направо и налево, а они всё инвестируют и инвестируют в воздух под честное слово )
когда народ перестанет покупать воздух, тогда всё и само и устаканится.
Купили воздух у частной лавочки, и теперь госудаство помогите, - деньгами налогоплательщиков помочь??
zzzxxx
 
Повідомлень: 77
З нами з: 22.09.13
Подякував: 35 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: EKO, MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Швейцарські інвестори переведуть свій завод із Польщі в...
R2 » Вів 12 лис, 2019 11:30
5 324
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 лис, 2019 11:58
jr_diava88
Країни ЄС закликали запровадити загальний податок на...
R2 » Вів 12 лис, 2019 19:29
1 113
Переглянути останнє повідомлення
Вів 12 лис, 2019 19:29
igorbuda52
Прилуцька мерія просить Зеленського ветувати "тютюновий"...
R2 » Вів 22 жов, 2019 12:32
1 197
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 жов, 2019 12:32
zinaidagershon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.