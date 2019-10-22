|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 лис, 2019 14:57
А ТОВ это ООО? C уставным капиталом в 10-20 тыс, которыми, согласно законодательству, оно и отвечает по своим обязательствам....
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:17
Re: Інвестори закликали Зеленського розібратися у
Оці всі проблеми з будівництвом у нас по одній простій причині - будівельники будують не за свої гроші . Гроші інвесторів чи гроші свої ( або кредит свій) - це дві великі різниці . Одна справа - коли ви купуєте вже все готове - а зовсім інша - коли купуєте повітря і обіцянки . Тому інвестори так і називаються - вони приймають участь в бізнесі - приймаючи на себе всі ризики бізнесу ( всі згодні , що від повітря до готового нерухомість добряче дорожчає ?) . Тому не треба перекладати свої проблеми на проблеми всіх останніх . Вкралиу вас гроші - так вибивайте з того , хто вкрав ... Не можете - бо закони не дозволяють ? Чому тоді намагалися інвестувати , а не купили готовий хрущик ?
Додано: Пон 25 лис, 2019 17:51
все проблемы от того что людей кидают направо и налево, а они всё инвестируют и инвестируют в воздух под честное слово )
когда народ перестанет покупать воздух, тогда всё и само и устаканится.
Купили воздух у частной лавочки, и теперь госудаство помогите, - деньгами налогоплательщиков помочь??
Додано: Пон 25 лис, 2019 18:29
Цікаво, до 2019-го був надійний забудовник, а тут різко став банкрутом. І чому петиція президенту? Це його справа? Для цього є прокуратура, або ж, якщо через петицію - то в Кабмін.
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|