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Інвестори закликали Зеленського
розібратися у "критичній...

Інвестори закликали Зеленського розібратися у "критичній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:50

Еще одно подтверждение что покупать воздух по цене квартир категорически нелььзя и это уже давно пора урегулировать на законодательном уровне.
Видимо об Ао МММ (читай Укрбуд) уже подзабыли.
blueiceua
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