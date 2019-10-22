Еще одно подтверждение что покупать воздух по цене квартир категорически нелььзя и это уже давно пора урегулировать на законодательном уровне.
Видимо об Ао МММ (читай Укрбуд) уже подзабыли.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 10:50
Еще одно подтверждение что покупать воздух по цене квартир категорически нелььзя и это уже давно пора урегулировать на законодательном уровне.
Видимо об Ао МММ (читай Укрбуд) уже подзабыли.
Додано: Вів 26 лис, 2019 11:51
Мітинг під УкрБуд
Вкладники та активісти проти обрання одіозного Сергія Кучера президентом підприємства
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:23
Золотые слова!!! Еще и "жертв" Войцеховского сюда прилепить надо.
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