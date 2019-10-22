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Інвестори закликали Зеленського
розібратися у "критичній...

Інвестори закликали Зеленського розібратися у "критичній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:50

Еще одно подтверждение что покупать воздух по цене квартир категорически нелььзя и это уже давно пора урегулировать на законодательном уровне.
Видимо об Ао МММ (читай Укрбуд) уже подзабыли.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:51

Мітинг під УкрБуд

Вкладники та активісти проти обрання одіозного Сергія Кучера президентом підприємства
nik_gavrelyuk_90
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:23

  Puente написав:Оці всі проблеми з будівництвом у нас по одній простій причині - будівельники будують не за свої гроші . Гроші інвесторів чи гроші свої ( або кредит свій) - це дві великі різниці . Одна справа - коли ви купуєте вже все готове - а зовсім інша - коли купуєте повітря і обіцянки . Тому інвестори так і називаються - вони приймають участь в бізнесі - приймаючи на себе всі ризики бізнесу ( всі згодні , що від повітря до готового нерухомість добряче дорожчає ?) . Тому не треба перекладати свої проблеми на проблеми всіх останніх . Вкралиу вас гроші - так вибивайте з того , хто вкрав ... Не можете - бо закони не дозволяють ? Чому тоді намагалися інвестувати , а не купили готовий хрущик ?

Золотые слова!!! Еще и "жертв" Войцеховского сюда прилепить надо.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:52

  nyckatejib написав:
  Марта написав:уже сколько "аркад" было ? Всё халяву ищем. Нет денег на покупку по полной стоимости - не покупайте. Тогда и петиций писать не придётся. А вообще - может хватит уже халабуд в Киеве ? город же - не резиновый.

Причем здесь халява? Если не в теме, нех...р умника из себя строить. Вместо того, чтобы требовать от государства принятия законов регулирующих эту и другие сферы бизнеса, вы начинаете оправдывать бардак в государстве. Главное, что это делаете с видом эксперта. Смешно, если бы не было так грустно.

Закон обратной силы не имеет. Что конкретно инвесторы хотят от Президента? Инвесторы полномочия Президента надеюсь знают?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:54

  cannabis_ua написав:
  nyckatejib написав:
  Марта написав:уже сколько "аркад" было ? Всё халяву ищем. Нет денег на покупку по полной стоимости - не покупайте. Тогда и петиций писать не придётся. А вообще - может хватит уже халабуд в Киеве ? город же - не резиновый.

Причем здесь халява? Если не в теме, нех...р умника из себя строить. Вместо того, чтобы требовать от государства принятия законов регулирующих эту и другие сферы бизнеса, вы начинаете оправдывать бардак в государстве. Главное, что это делаете с видом эксперта. Смешно, если бы не было так грустно.

Закон обратной силы не имеет. Что конкретно инвесторы хотят от Президента? Инвесторы полномочия Президента надеюсь знают?

Ну что они хотят? Ну чтобы кто-то переложил ответственность с них на кого-то и решил их проблемы. У нас же мало кто хочет нести ответственность за свои решения.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:01

  nyckatejib написав:
  Марта написав:уже сколько "аркад" было ? Всё халяву ищем. Нет денег на покупку по полной стоимости - не покупайте. Тогда и петиций писать не придётся. А вообще - может хватит уже халабуд в Киеве ? город же - не резиновый.

Причем здесь халява? Если не в теме, нех...р умника из себя строить. Вместо того, чтобы требовать от государства принятия законов регулирующих эту и другие сферы бизнеса, вы начинаете оправдывать бардак в государстве. Главное, что это делаете с видом эксперта. Смешно, если бы не было так грустно.

Закон обратной силы не имеет. Что конкретно инвесторы хотят от Президента? Инвесторы полномочия Президента надеюсь знают?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 13:09

В городе мэр отвечает за все. С него и спрашивать нужно.

Скоро и "инвесторы" В2В подтянутся :)
Rainbow
 
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