Еще одно подтверждение что покупать воздух по цене квартир категорически нелььзя и это уже давно пора урегулировать на законодательном уровне.
Видимо об Ао МММ (читай Укрбуд) уже подзабыли.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 10:50
Еще одно подтверждение что покупать воздух по цене квартир категорически нелььзя и это уже давно пора урегулировать на законодательном уровне.
Видимо об Ао МММ (читай Укрбуд) уже подзабыли.
Додано: Вів 26 лис, 2019 11:51
Мітинг під УкрБуд
Вкладники та активісти проти обрання одіозного Сергія Кучера президентом підприємства
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:23
Золотые слова!!! Еще и "жертв" Войцеховского сюда прилепить надо.
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:52
Закон обратной силы не имеет. Что конкретно инвесторы хотят от Президента? Инвесторы полномочия Президента надеюсь знают?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:54
Ну что они хотят? Ну чтобы кто-то переложил ответственность с них на кого-то и решил их проблемы. У нас же мало кто хочет нести ответственность за свои решения.
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:01
Закон обратной силы не имеет. Что конкретно инвесторы хотят от Президента? Инвесторы полномочия Президента надеюсь знают?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:09
В городе мэр отвечает за все. С него и спрашивать нужно.
Скоро и "инвесторы" В2В подтянутся
Додано: Вів 26 лис, 2019 15:33
cannabis_ua
Инвесторы полномочия Президента знают! И соответственно просят президента перестать топить Укрбуд в пользу Ваврыша и его Саги девелопмент и Ко!
Додано: Вів 26 лис, 2019 17:34
nyckatejib при том при всём, что все знают на какие РИСКИ идут, инвестируя в котлован !! Дождитесь сдачи дома, и купите безрисково квартиру, да - дороже . Но - надёжно.
А то купят "журавля в небе", а потом перекрывают проезд по городу, митингуют.
Пробки, никуда доехать невозможно.
Додано: Вів 26 лис, 2019 19:41
У вас есть доказательства ваших слов? Лично Зеленский добивается банкротства кипрской офшорки Укрбуд в пользу "Ваврыша и его Саги девелопмент и Ко", так?
Почему этого нет в петиции?
И можно детальнее о ситуации, а то многие считаю что у Микитася бизнес отбирают, а у вас версия именно "топить" - то есть банкротить?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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