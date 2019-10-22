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Інвестори закликали Зеленського розібратися у "критичній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 лис, 2019 10:34
Никто того Микитася не банкротит. Жена его с баблом свалила за бугор. Плюс власть поменялась, вот он сам себя и "банкротит", чтобы спокойно бабло вывести. Очередная пирамида "валится", все как всегда.
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vetka
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