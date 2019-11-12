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Інвестори закликали Зеленського
розібратися у "критичній...

Інвестори закликали Зеленського розібратися у "критичній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 10:34

Re: Інвестори закликали Зеленського розібратися у

Никто того Микитася не банкротит. Жена его с баблом свалила за бугор. Плюс власть поменялась, вот он сам себя и "банкротит", чтобы спокойно бабло вывести. Очередная пирамида "валится", все как всегда.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 17:51

cannabis_ua
1) 7 мая 2019 Антимонопольный комитет Украины оштрафовал ООО «Северо-украинский строительный альянс» и ООО «Спецбуд-Плюс» на общую сумму 149,93 млн грн
2)19 июня 2019 Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 112 млн грн ООО «Северо-украинский строительный альянс» («Північно-Український Будівельний Альянс») и ООО «Спецбуд-Плюс»
3)22 октября Микитась был арестован и переведен в СИЗО

Все эти факты убивают репутацию Укрбуда в глазах потенциальных инвесторов напрочь, а без прихода инвесторов на строящиеся объекты, естественно достроить их будет не за что.

Это все происходило без ведома президента?

Ваврыш — кум главы Офиса президента Украины Андрея Богдана.
На строительном рынке столицы поговаривают, что он имеет очень большие амбиции и хочет стать игроком номер один на рынке столичной застройки

Совпадение?
Juri
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 18:00

vetka
"Плюс власть поменялась" - вы правильно говорите, власть это и есть президент! Если бы вас с самого прихода новой власти начали штрафовать, арестовывать и т.д., вы бы не свалили?
Как то так получилось что кто-то вернулся, а кто-то при этом уехал... Президент к этому не имеет отношения?

PS: Те кто покупал квартиры в Укрбуде, это не теже люди которые верили в полную шару от мошенника Войцеховского. Не нужно сравнивать.
Juri
 
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  #<1234
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