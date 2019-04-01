В Укренерго пояснили, чого не вистачає для впровадження...
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Для інтенсивного впровадження відновлюваних джерел енергії в енергосистемі України до 2023 року потрібно мати 2 ГВт високоманеврових потужностей з швидким стартом і до 1 ГВт систем підтримки та регулювання частоти на базі акумулювання електроенергії.
А як щодо цієї ситуації - ТЕС Ахметова увійшла у простій через імпорт електрики з Росії. https://hromadske.ua/posts/tes-ahmetova ... oligarha??? Чомусь замовчують все :twisted: Як завжди у битві олігархів страждають прості люди, які просто хочуть нормально працювати, щоб забезпечувати свої сім'ї