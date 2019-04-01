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В Укренерго пояснили, чого не
вистачає для впровадження...

В Укренерго пояснили, чого не вистачає для впровадження...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:16

В Укренерго пояснили, чого не вистачає для впровадження...

Пропонуємо до обговорення:
Для інтенсивного впровадження відновлюваних джерел енергії в енергосистемі України до 2023 року потрібно мати 2 ГВт високоманеврових потужностей з швидким стартом і до 1 ГВт систем підтримки та регулювання частоти на базі акумулювання електроенергії.

Дивися повний текст В Укренерго пояснили, чого не вистачає для впровадження відновлюваної енергетики в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:16

А як щодо цієї ситуації - ТЕС Ахметова увійшла у простій через імпорт електрики з Росії.
https://hromadske.ua/posts/tes-ahmetova ... oligarha???
Чомусь замовчують все :twisted:
Як завжди у битві олігархів страждають прості люди, які просто хочуть нормально працювати, щоб забезпечувати свої сім'ї
Пчёлка
 
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