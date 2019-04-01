В Укренерго пояснили, чого не вистачає для впровадження...
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Для інтенсивного впровадження відновлюваних джерел енергії в енергосистемі України до 2023 року потрібно мати 2 ГВт високоманеврових потужностей з швидким стартом і до 1 ГВт систем підтримки та регулювання частоти на базі акумулювання електроенергії.
А як щодо цієї ситуації - ТЕС Ахметова увійшла у простій через імпорт електрики з Росії. https://hromadske.ua/posts/tes-ahmetova ... oligarha??? Чомусь замовчують все :twisted: Як завжди у битві олігархів страждають прості люди, які просто хочуть нормально працювати, щоб забезпечувати свої сім'ї
Пчёлка написав:А як щодо цієї ситуації - ТЕС Ахметова увійшла у простій через імпорт електрики з Росії. https://hromadske.ua/posts/tes-ahmetova ... oligarha??? Чомусь замовчують все Як завжди у битві олігархів страждають прості люди, які просто хочуть нормально працювати, щоб забезпечувати свої сім'ї
"Бурштинський енергоострів від'єднаний від об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України і приєднаний до європейської системи. Російська електроенергія туди не може попадати навіть теоретично. На жаль, людей дурять та обманюють". Зупинка ТЕС - це звичайний шантаж Ахметова. Ахметов хотів ринок, він його отримав. Немає ринку допоміжних послуг? Так навіщо було йому лобіювати швидкий запуск ринку електричної енергії?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.