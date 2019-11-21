|
|
Промисловість дотує тарифи на електроенергію для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 лис, 2019 13:42
Пропонуємо до обговорення:
Через перехресне субсидування промисловість "дотує" населення на 50 млрд.
Дивися повний текст Промисловість дотує тарифи на електроенергію для населення на 50 млрд грн на рік – ЗМІ
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92032
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|26
|3453
|
|
|1
|99
|
|
|8
|362
|