Через перехресне субсидування промисловість "дотує" населення на 50 млрд.
Дивися повний текст Промисловість дотує тарифи на електроенергію для населення на 50 млрд грн на рік – ЗМІ.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 лис, 2019 13:42
Промисловість дотує тарифи на електроенергію для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Промисловість дотує тарифи на електроенергію для населення на 50 млрд грн на рік – ЗМІ.
Додано: Пон 25 лис, 2019 13:42
Зубожилый, тебя готовят к повышению тарифов. Но цены снизить на продукцию никто не обещает ...))
|