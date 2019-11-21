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Промисловість дотує тарифи
на електроенергію для...

Промисловість дотує тарифи на електроенергію для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:42

Промисловість дотує тарифи на електроенергію для...

Пропонуємо до обговорення:
Через перехресне субсидування промисловість "дотує" населення на 50 млрд.

Дивися повний текст Промисловість дотує тарифи на електроенергію для населення на 50 млрд грн на рік – ЗМІ.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 13:42

Зубожилый, тебя готовят к повышению тарифов. Но цены снизить на продукцию никто не обещает ...))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:54

Та їх ще піднімуть, мотивуючи тим, що тарифи піднялись і долар упав.
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