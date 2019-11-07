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СБУ викрила схему постачання в
Україну і ЄС вугілля з ОРДЛО

СБУ викрила схему постачання в Україну і ЄС вугілля з ОРДЛО
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:01

СБУ викрила схему постачання в Україну і ЄС вугілля з ОРДЛО

Пропонуємо до обговорення:
СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичних організацій "Л/ДНР" через незаконний видобуток на тимчасово окупованих територіях вугілля та подальшого його постачання до України та країн Європи.

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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:01

Это напоминает встречу двух глухих и оба с удочками:
Первый: - Ты на рыбалку идешь?
Второй: - Нееее! Я на рыбалку иду!
Первый: - Аааа! А я думал ты на рыбалку идешь...
svetoch-10
 
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