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СБУ викрила схему постачання в Україну і ЄС вугілля з ОРДЛО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 14:01
Пропонуємо до обговорення:
СБУ блокувала масштабний механізм фінансування терористичних організацій "Л/ДНР" через незаконний видобуток на тимчасово окупованих територіях вугілля та подальшого його постачання до України та країн Європи.
Дивися повний текст СБУ викрила схему постачання в Україну і ЄС вугілля з ОРДЛО
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Додано: Пон 25 лис, 2019 14:01
Это напоминает встречу двух глухих и оба с удочками:
Первый: - Ты на рыбалку идешь?
Второй: - Нееее! Я на рыбалку иду!
Первый: - Аааа! А я думал ты на рыбалку идешь...
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