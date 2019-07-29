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Українці несуть гроші
в банки (інфографіка)

Українці несуть гроші в банки (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:36

Українці несуть гроші в банки (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Сума вкладів фізичних осіб в банках-учасниках Фонду гарантування вкладів станом на 1 листопада 2019 року склала 458,9 млрд грн. Для порівняння на 1 жовтня 2019 року цей показник становив 443,6 млрд грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:36

Если сообщают что несут - значит забирают , но только умные , остальных большинство - , да могут и заносить..хотел бы я видеть выражение их лиц через некоторое время..
SerDem
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:44

Ще не навчили оленів. Нехай несуть а то олігархам не буде що виводити в офшори.
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 14:51

загальна кількість вкладників станом на початок листопада 2019 року становить 43,0 млн;
кількість вкладників із вкладами понад 200 000 грн становить 421,2 тис, і сума їх вкладів сягає майже 263,3 млрд грн;

Выходит в БС 420 тыс. вкладов на сумму 263 млрд. (625 тыс. в среднем) и 42,6 млн. вкладов на сумму 195 млрд. грн. (4 600 грн. в среднем).
Любопытная статистика, наглядно свидетельствующая о реальных доходах населения и их распределении. 1 процент очень богатых и просто богатых и 99% просто нищих.
Волгарь
 
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