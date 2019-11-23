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Будівельна галузь України
прискорила зростання

Будівельна галузь України прискорила зростання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:20

Будівельна галузь України прискорила зростання

Пропонуємо до обговорення:
Обсяги будівництва в жовтні 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 14,0%, в той час як у вересні було зафіксовано зростання на 12,2%.

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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:20

Все таки не ппонятно в чем (в каких единицах) выросли объемы строительства по сравнению с прошлым годом, в метрах квадратных, в количестве зданий, в стоимости или еще каких-то единицах.
Просьба писать нормальным языком и заканчивать начатые фразы. С такими статтьями не очень понятны даже единицы измерения каких-то величин, касающихся статьи.
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