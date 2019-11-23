Обсяги будівництва в жовтні 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 14,0%, в той час як у вересні було зафіксовано зростання на 12,2%.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 15:20
Будівельна галузь України прискорила зростання
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Будівельна галузь України прискорила зростання.
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:20
Все таки не ппонятно в чем (в каких единицах) выросли объемы строительства по сравнению с прошлым годом, в метрах квадратных, в количестве зданий, в стоимости или еще каких-то единицах.
Просьба писать нормальным языком и заканчивать начатые фразы. С такими статтьями не очень понятны даже единицы измерения каких-то величин, касающихся статьи.
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