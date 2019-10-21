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З'явилося відео з випробувань
нового українського поїзда

З'явилося відео з випробувань нового українського поїзда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:21

З'явилося відео з випробувань нового українського поїзда

Пропонуємо до обговорення:
На Youtube-каналі VSK-dp напередодні було розміщено два відеосюжету, де можна бачити новий поїзд в русі.

Дивися повний текст З'явилося відео з випробувань нового українського поїзда.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 15:21

Цікаво скільки там українських деталей?
vitaliygoodlife
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