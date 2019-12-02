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З'явилося відео з випробувань нового українського поїзда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 лис, 2019 15:21
Пропонуємо до обговорення:
На Youtube-каналі VSK-dp напередодні було розміщено два відеосюжету, де можна бачити новий поїзд в русі.
Дивися повний текст З'явилося відео з випробувань нового українського поїзда
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Додано: Пон 25 лис, 2019 15:21
Цікаво скільки там українських деталей?
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Круто, давайте ребята )
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