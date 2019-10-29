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Мінекоенерго вивчає можливість
підвищення тарифу на е/е...

Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:43

Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала міністр Олексій Оржель.

Дивися повний текст Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е для фізосіб-великих споживачів.
R2
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500 кВт в месяц это много? скажем летом кондиционер у меня за месяц и больше накручивал
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:13

Мне чисто по человечески интересно, а куда деваться тем, у кого нет газа, центрального отопления, горячей воды,...
- Всё на электричестве
Цифры достают/месяц 2х и более тысяч киловатт
Т.Е. постанова КМУ
https://fakty.ua/246739-v-ukraine-vstup ... troenergii
???????????????
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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