Про це сказала міністр Олексій Оржель.
Дивися повний текст Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е для фізосіб-великих споживачів.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 17:43
Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е для фізосіб-великих споживачів.
Додано: Пон 25 лис, 2019 17:43
500 кВт в месяц это много? скажем летом кондиционер у меня за месяц и больше накручивал
Додано: Пон 25 лис, 2019 18:13
Мне чисто по человечески интересно, а куда деваться тем, у кого нет газа, центрального отопления, горячей воды,...
- Всё на электричестве
Цифры достают/месяц 2х и более тысяч киловатт
Т.Е. постанова КМУ
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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 25 лис, 2019 18:27
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