Мінекоенерго вивчає можливість підвищення тарифу на е/е...

Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:50

Хотел рассказать о "своём опыте":С совковых времён дом(частный) отапливали электричеством - ставили пром. котёл 220/12кВт - 6 тенов по 2 кВТ. "Бомба" - проблема постоянная была в том, что отгорали по столбам проводаНа Востоке же, Украины - жестко коррупционные методы борьбы с населением и их бытовыми условиями.Поэтому вынужден был пойти по иному пути. Благо дело образование позволяет.Поверьте, удалось добиться весьма эффективной системы энергопотребления(в квартире), в доме "чешке", где из всех благ цивилизации есть только Электроэнергия(уже сейчас, вновь с веерными отключениями) и канализация().Для Вас же хотел порекомендовать вариант уже пройденный на своей ПРАКТИКЕ маломощные керамические электрогрубы -При чём всё из доступных отечественных материалов - только "заумное очень". Малая энергоёмкость, но недостаток в постоянном потреблении "день-ночь" здесь не проходит. Но сравнивал платёжки соседей установивших "день-ночь" у меня всё же "картинка получше".При чём Вы вложились бы по мощности без "оформления электроотопления"(это как раз то, к чему Мы придём при "выравнивании тарифов")Что интересно, отработала она у меня 10лет, и убрал только по причине иной "переделки" т.е. - она практически "вечная"."Бизнес" сейчас загоняет в дорогой вариант строительством и установкой теплового энергонакопителя, но я говорю о "другом мышлении" - эффект "исторический" - уют и тепло "мазанки"Хотя у нас, сейчас единственным самым роскошным случаем остаётся "печка"(в какие века на загнали - не знаю, но даже в чешках, на балконах, лоджиях, стоят твердотопливные котлы и дымят "левые трубы") на хорошем угле, или "груба в мазанке"(к этому(такому эффекту) по моему, должны стремиться ВСЕ)Таким же образом уже сейчас падение напряжения достигает 180В - но это довольно нормальное явление, плохо когда до 160 и менее. Кто надеялся на крутые бесперебойники 8кВт - попали - погорели даже они.