Про це він сказав на презентації планів роботи відомства.
Дивися повний текст Оржель: якщо ми підпишемо договір з Газпромом — ціна буде однією з найнижчих в історії.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 17:52
Оржель: якщо ми підпишемо договір з Газпромом — ціна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оржель: якщо ми підпишемо договір з Газпромом — ціна буде однією з найнижчих в історії.
Додано: Пон 25 лис, 2019 18:20
Этот Оржель предлагает сотрудничать с "агрессором"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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