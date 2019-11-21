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Оржель: якщо ми підпишемо договір з Газпромом — ціна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 лис, 2019 17:52
Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав на презентації планів роботи відомства.
Дивися повний текст Оржель: якщо ми підпишемо договір з Газпромом — ціна буде однією з найнижчих в історії
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Додано: Пон 25 лис, 2019 17:52
ціна 10 млн закатованих голодом
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