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Оржель: якщо ми підпишемо
договір з Газпромом — ціна...

Оржель: якщо ми підпишемо договір з Газпромом — ціна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:52

Оржель: якщо ми підпишемо договір з Газпромом — ціна...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав на презентації планів роботи відомства.

Дивися повний текст Оржель: якщо ми підпишемо договір з Газпромом — ціна буде однією з найнижчих в історії.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 17:52

ціна 10 млн закатованих голодом
sdmitruk
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:20

Этот Оржель предлагает сотрудничать с "агрессором"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:09

Главное,что бы эта "исторически низкая"цена коснулась непосредственно тарифов для населения.У нас,когда мировые цены на энергоносители падают(газ,бензин) гробовое молчание от чиновников,когда цены поднимаются реакция мгновенная, уже на следующий день "новые"ценники.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:30

Какая цена, или где, или на что?
Набор слов, короче. И так большинство статей на этом сайте. Модер зато молодец. Все подряд трет.
tatarinov09101985
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