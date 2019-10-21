Про це він написав у FACEBOOK.
Дивися повний текст Нефьодов показав \"контрабанду тижня\": цигарки у вугіллі на 2,7 мільйона.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 лис, 2019 18:04
Нефьодов показав "контрабанду тижня": цигарки у вугіллі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нефьодов показав \"контрабанду тижня\": цигарки у вугіллі на 2,7 мільйона.
Додано: Пон 25 лис, 2019 18:04
@цигарки, багато цигарок. Всього виявилось 62 800 пачок українського виробництва/
Вот умиляют меня эти деятели. Ловят "цигарки українського виробництва". Т.е они произведены в Украине, куплены в Украине, с их производства в Украине были уплачены налоги.
Тогда в чем проблема для Украины в том что их вывозят? Да пусть хоть все сигареты, произведенные в Украине скупят и вывезут, украинскому бюджету только плюс.
А тратить украинские человеко-ресурсы на ловлю таких "контрабандистов" - маразмат полный. Это проблема тех, куда это поедет но никак не наша. Если подобную "контрабанду" в ЕС хотят фильтровать еще здесь, то пусть за это соответственно и платят.
Кстати, а Нефедов ничего не хочет сказать о том , что его родычи завозят контрабандную элитную одежду в таких же нерастаможеных машинах, причем в промышленных маштабах?
|