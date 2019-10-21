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Нефьодов показав "контрабанду
тижня": цигарки у вугіллі...

Нефьодов показав "контрабанду тижня": цигарки у вугіллі...
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:04

Нефьодов показав "контрабанду тижня": цигарки у вугіллі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у FACEBOOK.

Дивися повний текст Нефьодов показав \"контрабанду тижня\": цигарки у вугіллі на 2,7 мільйона.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:04

@цигарки, багато цигарок. Всього виявилось 62 800 пачок українського виробництва/

Вот умиляют меня эти деятели. Ловят "цигарки українського виробництва". Т.е они произведены в Украине, куплены в Украине, с их производства в Украине были уплачены налоги.
Тогда в чем проблема для Украины в том что их вывозят? Да пусть хоть все сигареты, произведенные в Украине скупят и вывезут, украинскому бюджету только плюс.

А тратить украинские человеко-ресурсы на ловлю таких "контрабандистов" - маразмат полный. Это проблема тех, куда это поедет но никак не наша. Если подобную "контрабанду" в ЕС хотят фильтровать еще здесь, то пусть за это соответственно и платят.

Кстати, а Нефедов ничего не хочет сказать о том , что его родычи завозят контрабандную элитную одежду в таких же нерастаможеных машинах, причем в промышленных маштабах?
https://today.ua/ru/yzvestnyj-zhurnalys ... -tamozhne/
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