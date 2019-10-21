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Нефьодов показав "контрабанду
тижня": цигарки у вугіллі...

Нефьодов показав "контрабанду тижня": цигарки у вугіллі...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:04

Нефьодов показав "контрабанду тижня": цигарки у вугіллі...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він написав у FACEBOOK.

Дивися повний текст Нефьодов показав \"контрабанду тижня\": цигарки у вугіллі на 2,7 мільйона.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:04

@цигарки, багато цигарок. Всього виявилось 62 800 пачок українського виробництва/

Вот умиляют меня эти деятели. Ловят "цигарки українського виробництва". Т.е они произведены в Украине, куплены в Украине, с их производства в Украине были уплачены налоги.
Тогда в чем проблема для Украины в том что их вывозят? Да пусть хоть все сигареты, произведенные в Украине скупят и вывезут, украинскому бюджету только плюс.

А тратить украинские человеко-ресурсы на ловлю таких "контрабандистов" - маразмат полный. Это проблема тех, куда это поедет но никак не наша. Если подобную "контрабанду" в ЕС хотят фильтровать еще здесь, то пусть за это соответственно и платят.

Кстати, а Нефедов ничего не хочет сказать о том , что его родычи завозят контрабандную элитную одежду в таких же нерастаможеных машинах, причем в промышленных маштабах?
https://today.ua/ru/yzvestnyj-zhurnalys ... -tamozhne/
EKO
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 19:57

Логика, конечно есть. Но задача государства также помогать коллегам приграничных стран в борьбе с контрабандой.
zalex71
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:06

Re: Нефьодов показав

Да неуплачены никакие налоги. Погуглите про сигаретную мафию. На востоке можно заказать сигаретки с подвала, которые едут потом сюда и на ЕС. И никаких налогов никто с них не оплатил, да ещё и заплатил оккупантам :)
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 04:55

  dimo_0n написав:Да неуплачены никакие налоги. Погуглите про сигаретную мафию. На востоке можно заказать сигаретки с подвала, которые едут потом сюда и на ЕС. И никаких налогов никто с них не оплатил, да ещё и заплатил оккупантам :)

Не не не, транзитный и левого производства (фигачили или может и фигачат в николаевских и херсонских степях целые нелегальные фабрики под крышей кого надо, потом кораблями везут те сигареты. И никакие это не оккупированные территории). Контрабас транзитный - это одно, а было написано про "цигарки українського виробництва". Это другое.
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» BLѢ
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:05

[quote="4802492:EKO"]

Т.е они произведены в Украине, куплены в Украине, с их производства в Украине были уплачены налоги.

Налоги платятся с продажи, ОФИЦИАЛЬНОЙ. Каким это образом с контрабанды уплачивается налог.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:51

  LOKY написав:
  EKO написав:
Т.е они произведены в Украине, куплены в Украине, с их производства в Украине были уплачены налоги.

Налоги платятся с продажи, ОФИЦИАЛЬНОЙ. Каким это образом с контрабанды уплачивается налог.

Сырье и рабочая сила бесплатно дается или все таки часть доходов остаются в Украине?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:11

  EKO написав:@цигарки, багато цигарок. Всього виявилось 62 800 пачок українського виробництва/

Вот умиляют меня эти деятели. Ловят "цигарки українського виробництва". Т.е они произведены в Украине, куплены в Украине, с их производства в Украине были уплачены налоги.
Тогда в чем проблема для Украины в том что их вывозят? Да пусть хоть все сигареты, произведенные в Украине скупят и вывезут, украинскому бюджету только плюс.

А тратить украинские человеко-ресурсы на ловлю таких "контрабандистов" - маразмат полный. Это проблема тех, куда это поедет но никак не наша. Если подобную "контрабанду" в ЕС хотят фильтровать еще здесь, то пусть за это соответственно и платят.

Кстати, а Нефедов ничего не хочет сказать о том , что его родычи завозят контрабандную элитную одежду в таких же нерастаможеных машинах, причем в промышленных маштабах?
https://today.ua/ru/yzvestnyj-zhurnalys ... -tamozhne/

Когда ввозят к нам - это можно "порешать"
Но когда ввозят им - они не довольны. В своё время по этой причине отменили прямой поезд "Киев-Варшава". Постоянная, системная контрабанда сигарет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:13

  EKO написав:
  dimo_0n написав:Да неуплачены никакие налоги. Погуглите про сигаретную мафию. На востоке можно заказать сигаретки с подвала, которые едут потом сюда и на ЕС. И никаких налогов никто с них не оплатил, да ещё и заплатил оккупантам :)

Не не не, транзитный и левого производства (фигачили или может и фигачат в николаевских и херсонских степях целые нелегальные фабрики под крышей кого надо, потом кораблями везут те сигареты. И никакие это не оккупированные территории). Контрабас транзитный - это одно, а было написано про "цигарки українського виробництва". Это другое.

:mrgreen:
Донецкий "Хамадей"!
Баржами тянут по Чёрному морю... 8)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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