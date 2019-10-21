Про це він написав у FACEBOOK.
Дивися повний текст Нефьодов показав \"контрабанду тижня\": цигарки у вугіллі на 2,7 мільйона.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 18:04
Нефьодов показав "контрабанду тижня": цигарки у вугіллі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нефьодов показав \"контрабанду тижня\": цигарки у вугіллі на 2,7 мільйона.
Додано: Пон 25 лис, 2019 18:04
@цигарки, багато цигарок. Всього виявилось 62 800 пачок українського виробництва/
Вот умиляют меня эти деятели. Ловят "цигарки українського виробництва". Т.е они произведены в Украине, куплены в Украине, с их производства в Украине были уплачены налоги.
Тогда в чем проблема для Украины в том что их вывозят? Да пусть хоть все сигареты, произведенные в Украине скупят и вывезут, украинскому бюджету только плюс.
А тратить украинские человеко-ресурсы на ловлю таких "контрабандистов" - маразмат полный. Это проблема тех, куда это поедет но никак не наша. Если подобную "контрабанду" в ЕС хотят фильтровать еще здесь, то пусть за это соответственно и платят.
Кстати, а Нефедов ничего не хочет сказать о том , что его родычи завозят контрабандную элитную одежду в таких же нерастаможеных машинах, причем в промышленных маштабах?
Додано: Пон 25 лис, 2019 19:57
Логика, конечно есть. Но задача государства также помогать коллегам приграничных стран в борьбе с контрабандой.
Додано: Пон 25 лис, 2019 20:06
Re: Нефьодов показав
Да неуплачены никакие налоги. Погуглите про сигаретную мафию. На востоке можно заказать сигаретки с подвала, которые едут потом сюда и на ЕС. И никаких налогов никто с них не оплатил, да ещё и заплатил оккупантам
Додано: Вів 26 лис, 2019 04:55
Не не не, транзитный и левого производства (фигачили или может и фигачат в николаевских и херсонских степях целые нелегальные фабрики под крышей кого надо, потом кораблями везут те сигареты. И никакие это не оккупированные территории). Контрабас транзитный - это одно, а было написано про "цигарки українського виробництва". Это другое.
Весна прийде - саджати будемо!
Весна. Метель… Снежинки танцуют в разные стороны… Удивление…) Весна пришла? На фоне происходящего как то по особенному звучит выражение «когда весна придет, Украина перейдет на ЛЕТНЕЕ время» BLѢ
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:05
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Т.е они произведены в Украине, куплены в Украине, с их производства в Украине были уплачены налоги.
Налоги платятся с продажи, ОФИЦИАЛЬНОЙ. Каким это образом с контрабанды уплачивается налог.
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:51
Сырье и рабочая сила бесплатно дается или все таки часть доходов остаются в Украине?
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:11
Когда ввозят к нам - это можно "порешать"
Но когда ввозят им - они не довольны. В своё время по этой причине отменили прямой поезд "Киев-Варшава". Постоянная, системная контрабанда сигарет.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:13
Донецкий "Хамадей"!
Баржами тянут по Чёрному морю...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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