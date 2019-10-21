Додано: Пон 25 лис, 2019 18:04

были уплачены

куда

@цигарки, багато цигарок. Всього виявилось 62 800 пачок українського виробництва/Вот умиляют меня эти деятели. Ловят "цигарки українського виробництва". Т.е они произведены в Украине, куплены в Украине, с их производства в Украиненалоги.Тогда в чем проблема для Украины в том что их вывозят? Да пусть хоть все сигареты, произведенные в Украине скупят и вывезут, украинскому бюджету только плюс.А тратить украинские человеко-ресурсы на ловлю таких "контрабандистов" - маразмат полный. Это проблема тех,это поедет но никак не наша. Если подобную "контрабанду" в ЕС хотят фильтровать еще здесь, то пусть за это соответственно и платят.Кстати, а Нефедов ничего не хочет сказать о том , что его родычи завозят контрабандную элитную одежду в таких же нерастаможеных машинах, причем в промышленных маштабах?