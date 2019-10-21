Енергохолдинг ДТЕК заявляє про необхідність обмежувати роботу Бурштинської теплоелектростанції в зв'язку з імпортом електричної енергії з Росії та Білорусі.
Дивися повний текст ДТЕК погрожує зупинкою роботи Бурштинської ТЕС.
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Додано: Пон 25 лис, 2019 18:33
ДТЕК погрожує зупинкою роботи Бурштинської ТЕС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ДТЕК погрожує зупинкою роботи Бурштинської ТЕС.
Додано: Пон 25 лис, 2019 18:33
"цена электроэнергии на рынке в отдельные дни текущего месяца снижалась до уровня 91 коп/кВт-ч, что при рыночных ценах на уголь..."
Ой, а монополисту Ахметову выходит не нравится такой рынок?
Так пусть еще походит по рынку, может кому то свою ээ по 2+ грн. за квт и напарит. В роттердаме пусть предложит, там точно купят
Теперь понятно чего так ляшко скакал, видать вожжа попала куда надо.
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