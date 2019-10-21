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ДТЕК погрожує зупинкою
роботи Бурштинської ТЕС

ДТЕК погрожує зупинкою роботи Бурштинської ТЕС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:33

ДТЕК погрожує зупинкою роботи Бурштинської ТЕС

Пропонуємо до обговорення:
Енергохолдинг ДТЕК заявляє про необхідність обмежувати роботу Бурштинської теплоелектростанції в зв'язку з імпортом електричної енергії з Росії та Білорусі.

Дивися повний текст ДТЕК погрожує зупинкою роботи Бурштинської ТЕС.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 18:33

"цена электроэнергии на рынке в отдельные дни текущего месяца снижалась до уровня 91 коп/кВт-ч, что при рыночных ценах на уголь..."

Ой, а монополисту Ахметову выходит не нравится такой рынок?
Так пусть еще походит по рынку, может кому то свою ээ по 2+ грн. за квт и напарит. В роттердаме пусть предложит, там точно купят :twisted:

Теперь понятно чего так ляшко скакал, видать вожжа попала куда надо.
EKO
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