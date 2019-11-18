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У «Слузі народу» уточнили, яким повинен бути прожитковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 лис, 2019 19:47
Пропонуємо до обговорення:
Політик визнала, що 1936 грн – "дуже маленька сума", на яку неможливо прожити.
Дивися повний текст У «Слузі народу» уточнили, яким повинен бути прожитковий мінімум
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