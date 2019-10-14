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Податківці звинуватили мережу
магазинів у заниженні суми...

Податківці звинуватили мережу магазинів у заниженні суми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:31

Податківці звинуватили мережу магазинів у заниженні суми...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Державної податкової служби (ДПС) викрили мережу магазинів з продажу пива в Київській області в заниженні суми виторгу на 5000%, повідомила прес-служба відомства.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:31

Занижение на 5000% - это круто. Т.е. по документам магазин платил покупателям. Где-то не удивительно, что налоговики что-то заподозрили.
moveton
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