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Податківці звинуватили мережу
магазинів у заниженні суми...

Податківці звинуватили мережу магазинів у заниженні суми...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:31

Податківці звинуватили мережу магазинів у заниженні суми...

Пропонуємо до обговорення:
Співробітники Державної податкової служби (ДПС) викрили мережу магазинів з продажу пива в Київській області в заниженні суми виторгу на 5000%, повідомила прес-служба відомства.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 20:31

Занижение на 5000% - это круто. Т.е. по документам магазин платил покупателям. Где-то не удивительно, что налоговики что-то заподозрили.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:28

Может, все-таки на 98% ?
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:54

среднедневной за прошлые дни 20 грн??? вы серъезно? то есть картой оплачивали только 1 литр пива в день?
а для тех кто шутит про то что магазин платил покупателям, тут имеется ввиду, что среднедневной 20 грн - это 100%. То есть при проверке насчитали 1000 грн. Всё равно как-то маловато получается, обычно пивные больше торгуют.
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:30

maksymzp88, ничего не имеется в виду. Числа от балды. Если указанные "за девять месяцев официально было задекларировано расчетов на сумму лишь в 49,7 тыс. грн. Таким образом, выходит, что средневзвешенный выторг во время проведения проверки (если разделить выторг за три квартала на количество дней)..." таки разделить на 274 дня (девять месяцев), то будет 181 грн в день. Всего-то 900% от "0,02 тыс. грн". В общем, пиво было качественным.
moveton
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