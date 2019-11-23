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В Україні недорахувалися
2,4 млн га державної землі

В Україні недорахувалися 2,4 млн га державної землі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2019 21:48

В Україні недорахувалися 2,4 млн га державної землі

Пропонуємо до обговорення:
У державній власності залишилося 7,6 млн га землі з більш 10 млн га. Такі дані оприлюднені за підсумками аудиту та інвентаризації земельних ресурсів України.

Дивися повний текст В Україні недорахувалися 2,4 млн га державної землі.
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И государство бессильно против прихватизаторов земли?
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