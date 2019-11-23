|
|
|
В Україні недорахувалися 2,4 млн га державної землі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 25 лис, 2019 21:48
Пропонуємо до обговорення:
У державній власності залишилося 7,6 млн га землі з більш 10 млн га. Такі дані оприлюднені за підсумками аудиту та інвентаризації земельних ресурсів України.
Дивися повний текст В Україні недорахувалися 2,4 млн га державної землі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92043
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 25 лис, 2019 21:48
Земля емігрувала в США, чи як ?
-
Дикий не Дикий
-
-
- Повідомлень: 213
- З нами з: 04.05.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 лис, 2019 22:10
И государство бессильно против прихватизаторов земли?
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9783
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 6413 раз.
- Подякували: 2609 раз.
-
- Профіль
-
3
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6
|256
|
|
|12
|569
|
|
|2
|191
|
|