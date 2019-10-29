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Штрафи за «лисі»
і пошкоджені шини

Штрафи за «лисі» і пошкоджені шини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 00:40

Штрафи за «лисі» і пошкоджені шини

Пропонуємо до обговорення:
Разом із приходом зимового періоду розпочався сезон штрафів за «лисі» і пошкоджені шини.

Дивися повний текст Штрафи за «лисі» і пошкоджені шини.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 00:41

...Также запрещено управлять автомобилями с шинами разных моделей с разными рисунками протектора...
Забыли дописать, что запрещается разные на одной оси.
Не вводите людей в заблуждение.
И еще интересно, чем инспектора будут мерять высоту протектора. Надеюсь не пальцем, или китайской линейкой с магазина.
pivy21
 
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