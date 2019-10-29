Разом із приходом зимового періоду розпочався сезон штрафів за «лисі» і пошкоджені шини.
Дивися повний текст Штрафи за «лисі» і пошкоджені шини.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 00:40
Штрафи за «лисі» і пошкоджені шини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи за «лисі» і пошкоджені шини.
Додано: Вів 26 лис, 2019 00:41
...Также запрещено управлять автомобилями с шинами разных моделей с разными рисунками протектора...
Забыли дописать, что запрещается разные на одной оси.
Не вводите людей в заблуждение.
И еще интересно, чем инспектора будут мерять высоту протектора. Надеюсь не пальцем, или китайской линейкой с магазина.
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