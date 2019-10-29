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Штрафи за «лисі»
і пошкоджені шини

Штрафи за «лисі» і пошкоджені шини
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 00:40

Штрафи за «лисі» і пошкоджені шини

Пропонуємо до обговорення:
Разом із приходом зимового періоду розпочався сезон штрафів за «лисі» і пошкоджені шини.

Дивися повний текст Штрафи за «лисі» і пошкоджені шини.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 00:41

...Также запрещено управлять автомобилями с шинами разных моделей с разными рисунками протектора...
Забыли дописать, что запрещается разные на одной оси.
Не вводите людей в заблуждение.
И еще интересно, чем инспектора будут мерять высоту протектора. Надеюсь не пальцем, или китайской линейкой с магазина.
pivy21
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 08:22

глазомером конечно же :)
yvlad
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:11

pivy21
Измерять будут "специальной"линейкой,подобной стаканам,которыми бабушки продают семечки.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:15

Re: Штрафи за «лисі» і пошкоджені шини

Та хто там міряти буде ... Якщо лиса - то це не 2 мм - а таки лиса ... І таких повно є . Літня - та ще й лиса ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 10:46

Очередная кормушка для полиции
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 11:24

И тут толпа неадекватов/зрадофилов набежала...
"Будут ловить непричастных" -- факты есть? -- или опять третий глаз открылся?
-- ладно бы эти дятлы сами об столбы убивались -- всем было бы пофиг -- так они же часто непричастных с собой забирают. :(
Поэтому да -- нещадно ловить и штрафовать!
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:03

_hunter, а когда можно будет штрафовать дорожников за ямы на проезжей части? Комунальщиков - за непосыпанное реагентами "стекло" на дорогах и тротуарах? Или это игра в одни ворота? Да и вопрос по поводу измерения высоты протектора тоже актуальный - чем они все-таки его будут измерять с необходимой точностью в 0.1 мм? будут возить с собой штангенциркуль? Но тогда он должен быть поверен как и все инструменты гаишника (радар, "дудка", камера для видеофиксации и т.д.)
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:31

  RomanTik написав:_hunter, а когда можно будет штрафовать дорожников за ямы на проезжей части? Комунальщиков - за непосыпанное реагентами "стекло" на дорогах и тротуарах? Или это игра в одни ворота? Да и вопрос по поводу измерения высоты протектора тоже актуальный - чем они все-таки его будут измерять с необходимой точностью в 0.1 мм? будут возить с собой штангенциркуль? Но тогда он должен быть поверен как и все инструменты гаишника (радар, "дудка", камера для видеофиксации и т.д.)

Уже можно (в суд подавать) -- просто особо никто с этим возиться не хочет.
Но еще раз: выбоина на дороге никого не убъет (за редким исключением).
Летун-камикадзе на летней лысой резине -- вполне может.
И никто не будет "штырить" за "провал" в 0.2 мм -- достаточно штатного индикатора износа. -- как уже выше писали -- есть куча уникумов катающихся на "гоночных сликах" -- из формулы 1 -- вообще бес следов протектора.
_hunter
 
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