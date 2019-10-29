Разом із приходом зимового періоду розпочався сезон штрафів за «лисі» і пошкоджені шини.
Дивися повний текст Штрафи за «лисі» і пошкоджені шини.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 00:40
Штрафи за «лисі» і пошкоджені шини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Штрафи за «лисі» і пошкоджені шини.
Додано: Вів 26 лис, 2019 00:41
...Также запрещено управлять автомобилями с шинами разных моделей с разными рисунками протектора...
Забыли дописать, что запрещается разные на одной оси.
Не вводите людей в заблуждение.
И еще интересно, чем инспектора будут мерять высоту протектора. Надеюсь не пальцем, или китайской линейкой с магазина.
Додано: Вів 26 лис, 2019 09:11
pivy21
Измерять будут "специальной"линейкой,подобной стаканам,которыми бабушки продают семечки.
Додано: Вів 26 лис, 2019 09:15
Re: Штрафи за «лисі» і пошкоджені шини
Та хто там міряти буде ... Якщо лиса - то це не 2 мм - а таки лиса ... І таких повно є . Літня - та ще й лиса ...
Додано: Вів 26 лис, 2019 11:24
И тут толпа неадекватов/зрадофилов набежала...
"Будут ловить непричастных" -- факты есть? -- или опять третий глаз открылся?
-- ладно бы эти дятлы сами об столбы убивались -- всем было бы пофиг -- так они же часто непричастных с собой забирают.
Поэтому да -- нещадно ловить и штрафовать!
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:03
_hunter, а когда можно будет штрафовать дорожников за ямы на проезжей части? Комунальщиков - за непосыпанное реагентами "стекло" на дорогах и тротуарах? Или это игра в одни ворота? Да и вопрос по поводу измерения высоты протектора тоже актуальный - чем они все-таки его будут измерять с необходимой точностью в 0.1 мм? будут возить с собой штангенциркуль? Но тогда он должен быть поверен как и все инструменты гаишника (радар, "дудка", камера для видеофиксации и т.д.)
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Додано: Вів 26 лис, 2019 12:31
Уже можно (в суд подавать) -- просто особо никто с этим возиться не хочет.
Но еще раз: выбоина на дороге никого не убъет (за редким исключением).
Летун-камикадзе на летней лысой резине -- вполне может.
И никто не будет "штырить" за "провал" в 0.2 мм -- достаточно штатного индикатора износа. -- как уже выше писали -- есть куча уникумов катающихся на "гоночных сликах" -- из формулы 1 -- вообще бес следов протектора.
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:39
Очередное хайположество. Когда СМИ вместо распространения информации заняты созданием фейков и раздувания слоново из мух.
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