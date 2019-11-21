Штрафи за «лисі» і пошкоджені шини

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_hunter не говорите.. то штрафы повысят за превышения/проезд на красный - куча негатива..т.е. не кому в голову не дойдет, что достаточно не нарушать правил от которых зависит жизнь..
тут говориться о лысой резине!! т.е. даже элементарного правила зимой ездить на зимней резине у нас нет! (если не ошибаюсь с прошлого/позапрошлого года в россии запрещено зимой ездить без шипованой!!!!!) олени собираются на летней лысой гробить людей на дороге и видите ли это их не устраивает!
ТОВ «ФАЙНЕНС.ЮА»04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 50, ідент код 22929966 Виручка за 18 рік 29млн.грн. Виручка за 6 міс.19 6,7млн.грн. Керівник ВІНДЕРСЬКИХ С.Є Кінцевий власник,6037,КІПР,ЛАРНАКА,ТРІОН ІЄРАХОН,10 АНАСТАСІО КОРТ, 2 ПОВЕРХ"
- если есть информация, что свидетельствует о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к совершению дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения, или если есть информация, что свидетельствует о том, что транспортное средство или груз могут быть объектом или орудием совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения; - если необходимо осуществить опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть; - если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или полицейским или как свидетеля при оформлении протоколов об административных правонарушениях или материалов ДТП;
(подчеркнуто мною)
Это обоснование для остановки. "информация" - "информация была сообщена мне проезжающим водителем" - чем доказать, что никакой водитель ничего не говорил? "опрос" - реально такой случай был со мной лет 10 назад, рано утром, спрашивал, не видел ли я никаких аварий в пути. "как свидетель" - тоже вполне реальный повод, конечно если на дороге стоит еще какой-то автомобиль (не полицейский).
Ну а потом инспектор "вдруг" замечает, что на вашем авто лысая резина, или шишка выскочила, или стоп-сигнал не работает...
yanyura написав:чем доказать, что никакой водитель ничего не говорил?
Доказать надо будет как раз что был водитель который говорил. Доказывать надо будет сотруднику полиции, а не водителю которого останавливает сотрудник полиции. Не ставьте телегу впереди лошади, когда боретесь за закон.
А то сейчас ето отдае обычным гаишным разводиловом "а ну дыхните" от которого мы славо богу избавились вместе с упразднением ГАИ.
pivy21 написав:чем инспектора будут мерять высоту протектора.
Интереснее, какой повод у инспекторов для остановки и проверки автомобиля?..
Мне очень интересно увидить хоть одного водителя, который попробывал бы рассуждать о причине остановки с полицейским в любой европейской стране, о Штатах вообще не говорю - там шуток не понимают, а за борзоту, в лучшем случае, быстро мордой в асфальт уложат