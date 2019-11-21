Штрафи за «лисі» і пошкоджені шини

Додано: Вів 26 лис, 2019 14:12

_hunter

не говорите..

то штрафы повысят за превышения/проезд на красный - куча негатива..т.е. не кому в голову не дойдет, что достаточно не нарушать правил от которых зависит жизнь..



тут говориться о лысой резине!! т.е. даже элементарного правила зимой ездить на зимней резине у нас нет!

(если не ошибаюсь с прошлого/позапрошлого года в россии запрещено зимой ездить без шипованой!!!!!)

олени собираются на летней лысой гробить людей на дороге и видите ли это их не устраивает!

ТОВ «ФАЙНЕНС.ЮА»04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 50,

ідент код 22929966 Виручка за 18 рік 29млн.грн. Виручка за 6 міс.19 6,7млн.грн. Керівник ВІНДЕРСЬКИХ С.Є Кінцевий власник,6037,КІПР,ЛАРНАКА,ТРІОН ІЄРАХОН,10 АНАСТАСІО КОРТ, 2 ПОВЕРХ"