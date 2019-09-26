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Штрафи за «лисі»
і пошкоджені шини

Штрафи за «лисі» і пошкоджені шини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 15:12

_hunter
не говорите..
то штрафы повысят за превышения/проезд на красный - куча негатива..т.е. не кому в голову не дойдет, что достаточно не нарушать правил от которых зависит жизнь..

тут говориться о лысой резине!! т.е. даже элементарного правила зимой ездить на зимней резине у нас нет!
(если не ошибаюсь с прошлого/позапрошлого года в россии запрещено зимой ездить без шипованой!!!!!)
олени собираются на летней лысой гробить людей на дороге и видите ли это их не устраивает!
тут может быть ваша реклама!
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 16:48

Re: «лисі»

  pivy21 написав:чем инспектора будут мерять высоту протектора.

Интереснее, какой повод у инспекторов для остановки и проверки автомобиля?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 17:18

  sal написав:
  pivy21 написав:чем инспектора будут мерять высоту протектора.

Интереснее, какой повод у инспекторов для остановки и проверки автомобиля?..

Из "Перечня оснований для остановки транспортного средства полицейским"
(https://avto.informator.ua/2018/11/05/z ... -advokata/)
- если есть информация, что свидетельствует о причастности водителя или пассажиров транспортного средства к совершению дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения, или если есть информация, что свидетельствует о том, что транспортное средство или груз могут быть объектом или орудием совершения ДТП, уголовного или административного правонарушения;
- если необходимо осуществить опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения дорожно-транспортного происшествия, уголовного или административного правонарушения, свидетелями которого они являются или могли быть;
- если необходимо привлечь водителя транспортного средства к оказанию помощи другим участникам дорожного движения или полицейским или как свидетеля при оформлении протоколов об административных правонарушениях или материалов ДТП;

(подчеркнуто мною)

Это обоснование для остановки.
"информация" - "информация была сообщена мне проезжающим водителем" - чем доказать, что никакой водитель ничего не говорил?
"опрос" - реально такой случай был со мной лет 10 назад, рано утром, спрашивал, не видел ли я никаких аварий в пути.
"как свидетель" - тоже вполне реальный повод, конечно если на дороге стоит еще какой-то автомобиль (не полицейский).

Ну а потом инспектор "вдруг" замечает, что на вашем авто лысая резина, или шишка выскочила, или стоп-сигнал не работает...
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:05

  yanyura написав:чем доказать, что никакой водитель ничего не говорил?

Доказать надо будет как раз что был водитель который говорил. Доказывать надо будет сотруднику полиции, а не водителю которого останавливает сотрудник полиции. Не ставьте телегу впереди лошади, когда боретесь за закон.

А то сейчас ето отдае обычным гаишным разводиловом "а ну дыхните" от которого мы славо богу избавились вместе с упразднением ГАИ.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 18:55

  sal написав:
  pivy21 написав:чем инспектора будут мерять высоту протектора.

Интереснее, какой повод у инспекторов для остановки и проверки автомобиля?..


Мне очень интересно увидить хоть одного водителя, который попробывал бы рассуждать о причине остановки с полицейским в любой европейской стране, о Штатах вообще не говорю - там шуток не понимают, а за борзоту, в лучшем случае, быстро мордой в асфальт уложат :D
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 19:23

Re: Штрафи за «лисі» і пошкоджені шини

  antikkristall написав:Мне очень интересно увидить хоть одного водителя, который попробывал бы рассуждать о причине остановки с полицейским в любой европейской стране

Ты пишешь так будто в европейских странах граждане испытывают перед полицейскими страх и никогда в жизни не пожалуются если полицейский остановит автомобиль без достаточных на то оснований.
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 02:36

Який штраф може бути коли по дорозі спустило колесо і скинуло на повороті в обрив
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