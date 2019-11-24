Так вважає член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
Дивися повний текст Ринок праці в Україні час перебудувати: експерт озвучив головну проблему.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 09:06
Ринок праці в Україні час перебудувати: експерт озвучив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок праці в Україні час перебудувати: експерт озвучив головну проблему.
Додано: Вів 26 лис, 2019 09:06
Очередная коррупционная кормушка и не более.Брать взятки за экзамены-старая советская традиция,но наши новаторы на большее не способны.
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