Ринок праці в Україні час перебудувати: експерт озвучив...

Додано: Вів 26 лис, 2019 13:22

"Нужно запретить" - вот это суть нашего менталитета порожденная совком. Токарь была актуальная профессия в совке, когда все строилось из говна и палок, и нужен человек, который вытачивал переходник между ними. Сейчас что-то единичное мало кому нужно. С появлением дешевой 3д печати металлом токари вообще будут не нужны в цивилизованном мире. Слесари с руками обычно работают сдельно на себя и максимум они работают где-то чтоб числится и пользоваться инструментами на пол ставки.

А не хватает работников совкам, которые мыслят категориями 50 ти летней давности. Их конторы с совковым душком балансируют на грани убыточности. Платить норм они в принципе не могут так-как уйдут в минус. Вот они и кричат. а людей не хватает, а люди кутят у виска и понимают, что нафига им это надо, когда есть работы более комфортные и денежные.