Так вважає член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
Дивися повний текст Ринок праці в Україні час перебудувати: експерт озвучив головну проблему.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 лис, 2019 09:06
Ринок праці в Україні час перебудувати: експерт озвучив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок праці в Україні час перебудувати: експерт озвучив головну проблему.
Додано: Вів 26 лис, 2019 09:06
Очередная коррупционная кормушка и не более.Брать взятки за экзамены-старая советская традиция,но наши новаторы на большее не способны.
Додано: Вів 26 лис, 2019 10:45
В первую очередь нужно перестроить оплату труда и мозги работодателей, в основной массе бывших кочегаров, которые платят через раз 4100 своим работягам и удивляються почему у них не осталось рабочих. Ведь они такие хорошие а рабочие это не ценят. Поэтому жестко контролировать и перестраивать нужно работодателей а нее рабочих которых к тому же уже скоро будет меньше чем работодателей.
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:34
вот в этом вся суть нововведения - где б еще состричь с рабочего. А если учесть как у нас сдаются экзамены, то понятно что "кормиться" будет много желающих.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:42
Нужно запретить брать на работу ТОЛЬКО С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ.
Вы помните прикол, что дворников нанимали с вышкой. У некоторых по несколько вышек. Нафига вышка менеджеру по продажам? Он все равно с первых дней работы в новой компании тупой. Его все равно нужно обучать под потребности компании.
Как там в анекдоте - Еще ни одной блондинке высшая математика в жизни не пригодилась -
В вузах токарей, слесарей и газосварщиков не делают. Теория это далеко не практика.
Если все хотят быть директорами, то кто работать будет? Уже до того дошло что молодежь не знает что такое болт и гайка. Про ключ на 17 я вообще молчу.
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:22
"Нужно запретить" - вот это суть нашего менталитета порожденная совком. Токарь была актуальная профессия в совке, когда все строилось из говна и палок, и нужен человек, который вытачивал переходник между ними. Сейчас что-то единичное мало кому нужно. С появлением дешевой 3д печати металлом токари вообще будут не нужны в цивилизованном мире. Слесари с руками обычно работают сдельно на себя и максимум они работают где-то чтоб числится и пользоваться инструментами на пол ставки.
А не хватает работников совкам, которые мыслят категориями 50 ти летней давности. Их конторы с совковым душком балансируют на грани убыточности. Платить норм они в принципе не могут так-как уйдут в минус. Вот они и кричат. а людей не хватает, а люди кутят у виска и понимают, что нафига им это надо, когда есть работы более комфортные и денежные.
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:48
3D печать? Я ржу не могу. Да и не взяточниство тут, мелко уж больно. А к примеру, для трудоустройства в Германии подойдет. Рук не хватает, эт правда, а на кой за таки гроши горбатиться. Менеджером, продавцом, консультантом и т. п., работа чище, и платят лучше. А так да, совок, ща последние недобитки совка отойду и новые ростки дермократов покажут себя, тока шота я переживаю, шо г***о рванет из труб, а 3D принтер(???), или переходник по стоимости мерседес-бенса будет, или в поднебесной заказывать, так еще и андроида заказать, шо бы он сю цяцьку прикрутил. Не ну прав был хрен старый, - ....... глупость бесконечна. Да, примечательно, человек-совок знал устройство двс и мог самотужки устранить поломки, странно шо ща не могут, не понимаю, ни то это эволюция, ни то инволюция.
Додано: Вів 26 лис, 2019 13:55
Такая схема будет работать только в одном случае
- наличие на украинском рынке большого количества хорошо (не хуже, чем за рубежом) оплачиваемых вакансий по рабочим специальностям
- наличие на рынке большого числа соискателей, которые хотят занять эти вакансии и имеют теоретические знаня и практические навыки, но не могут это сделать в силу требований к прохождению длительного обучения
Это про Украину? В самом деле?
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, moveton, MSN [Bot] і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|