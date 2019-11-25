Поэтому совок и развалился.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 20:35
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:44
Re: Ринок праці в Україні час перебудувати: експерт озвучив.
Здравствуйте, Шариков
Додано: Вів 26 лис, 2019 21:36
Проблема в том, человек искренне (!) не понимает, почему он не прав. И его мозги уже не переделать. Беда-беда...
Для vadimuran3 - лично Вам больше нравилось "качество" той пром.продукции, которой Вы пользовались при СССР или сейчас ? Давайте угадаю - ездите на старом Москвиче 412, за которым в очереди стояли 10-15 лет, и смотрите телевизор Лазурь-716, купленный в рассрочку на 3 года ?
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