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Ринок праці в Україні час перебудувати: експерт озвучив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 лис, 2019 20:35
vadimuran3 написав:
Сначала пусть трудовому человеку платят не 4200гривень а 15000тысяч гривень а менеджеру 4200гривень и станет все на место.При СССР трудящему человеку платили в 2-3 раза больше чем бугалтеру а сейчас наоборот делайте выводы.
Поэтому совок и развалился.
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Додано: Вів 26 лис, 2019 20:44
vadimuran3 написав:Сначала пусть трудовому человеку платят не 4200гривень а 15000тысяч гривень а менеджеру 4200гривень и станет все на место.При СССР трудящему человеку платили в 2-3 раза больше чем бугалтеру а сейчас наоборот делайте выводы.
Здравствуйте, Шариков
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Додано: Вів 26 лис, 2019 21:36
Faceless написав:
vadimuran3 написав:Сначала пусть трудовому человеку платят не 4200гривень а 15000тысяч гривень а менеджеру 4200гривень и станет все на место.При СССР трудящему человеку платили в 2-3 раза больше чем бугалтеру а сейчас наоборот делайте выводы.
Здравствуйте, Шариков
Проблема в том, человек искренне (!) не понимает, почему он не прав. И его мозги уже не переделать. Беда-беда...
Для vadimuran3
- лично Вам больше нравилось "качество" той пром.продукции, которой Вы пользовались при СССР или сейчас ? Давайте угадаю - ездите на старом Москвиче 412, за которым в очереди стояли 10-15 лет, и смотрите телевизор Лазурь-716, купленный в рассрочку на 3 года ?
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Додано: Вів 26 лис, 2019 23:52
vadimuran3 написав:
Сначала пусть трудовому человеку платят не 4200гривень а 15000тысяч гривень а менеджеру 4200гривень и станет все на место.При СССР трудящему человеку платили в 2-3 раза больше чем бугалтеру а сейчас наоборот делайте выводы.
Работы на 15000 валом, или вы ждете что вам на подносе поднесут. Лично я с кровати не встал бы за 15000.
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tigr-uu
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Додано: Сер 27 лис, 2019 01:14
tigr-uu написав: vadimuran3 написав:
Сначала пусть трудовому человеку платят не 4200гривень а 15000тысяч гривень а менеджеру 4200гривень и станет все на место.При СССР трудящему человеку платили в 2-3 раза больше чем бугалтеру а сейчас наоборот делайте выводы.
Работы на 15000 валом, или вы ждете что вам на подносе поднесут. Лично я с кровати не встал бы за 15000.
Не, ну если просто за то, чтобы встать с кровати и давали 15000, то я не такой гордый, встал бы
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