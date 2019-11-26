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Ринок праці в Україні час
перебудувати: експерт озвучив...

Ринок праці в Україні час перебудувати: експерт озвучив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:35

  vadimuran3 написав:Сначала пусть трудовому человеку платят не 4200гривень а 15000тысяч гривень а менеджеру 4200гривень и станет все на место.При СССР трудящему человеку платили в 2-3 раза больше чем бугалтеру а сейчас наоборот делайте выводы.

Поэтому совок и развалился. :!:
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 20:44

Re: Ринок праці в Україні час перебудувати: експерт озвучив.

vadimuran3 написав:Сначала пусть трудовому человеку платят не 4200гривень а 15000тысяч гривень а менеджеру 4200гривень и станет все на место.При СССР трудящему человеку платили в 2-3 раза больше чем бугалтеру а сейчас наоборот делайте выводы.
Здравствуйте, Шариков
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 21:36

  Faceless написав:
vadimuran3 написав:Сначала пусть трудовому человеку платят не 4200гривень а 15000тысяч гривень а менеджеру 4200гривень и станет все на место.При СССР трудящему человеку платили в 2-3 раза больше чем бугалтеру а сейчас наоборот делайте выводы.
Здравствуйте, Шариков

Проблема в том, человек искренне (!) не понимает, почему он не прав. И его мозги уже не переделать. Беда-беда...
Для vadimuran3 - лично Вам больше нравилось "качество" той пром.продукции, которой Вы пользовались при СССР или сейчас ? Давайте угадаю - ездите на старом Москвиче 412, за которым в очереди стояли 10-15 лет, и смотрите телевизор Лазурь-716, купленный в рассрочку на 3 года ?
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 23:52

  vadimuran3 написав:Сначала пусть трудовому человеку платят не 4200гривень а 15000тысяч гривень а менеджеру 4200гривень и станет все на место.При СССР трудящему человеку платили в 2-3 раза больше чем бугалтеру а сейчас наоборот делайте выводы.

Работы на 15000 валом, или вы ждете что вам на подносе поднесут. Лично я с кровати не встал бы за 15000. :mrgreen:
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 06:47

  LutsMan написав:Проблема в том, человек искренне (!) не понимает, почему он не прав. И его мозги уже не переделать. Беда-беда...
Для vadimuran3 - лично Вам больше нравилось "качество" той

К сожалению, проблема даже не в том, что пром.продукции, которой Вы пользовались при СССР или сейчас ? Давайте угадаю - ездите на старом Москвиче 412, за которым в очереди стояли 10-15 лет, и смотрите телевизор Лазурь-716отдельные граждане считают, что пролетариат - это гегемон, и , купленный в рассрочку на 3 года ?


К сожалению, проблема даже не в том, что отдельные граждане испытывают классовую ненависть к менеджерам. Это их дело. Однако существует намного большая прослойка тех, кто испытывает мало чем отличающуюся антипатию к "рабочему человеку" и ко всему тому, что продвигали на первый план в СССР. И эти люди - такие же носители совкоаого менталитета, и так же не понимают рынок. Отличие лишь в фетише, который они себе выбрали.
Так что шариковщина не является исключительной чертой симпатиков СССР
PasserBy
 
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