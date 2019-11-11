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Маск пояснив футуристичний
дизайн Tesla Cybertruck

Маск пояснив футуристичний дизайн Tesla Cybertruck
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 09:15

Маск пояснив футуристичний дизайн Tesla Cybertruck

Пропонуємо до обговорення:
Представлений в минулу п'ятницю футуристичний пікап Tesla Cybertruck тримається серед найбільш обговорюваних тем, що не дивно, враховуючи те, яким вийшов перший легка вантажівка компанії Ілона Маска.

Дивися повний текст Маск пояснив футуристичний дизайн Tesla Cybertruck.
R2
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